در نشست فعالان گل و گیاه استان در سلمانشهر اعلام شد: مازندران؛ ظرفیت بالایی در تولید گل و گیاه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین نشست تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های گل و گیاه استان مازندران به میزبانی سلمانشهر برگزار شد.

این نشست به منظور رفع چالش‌های تولید و صادرات گل و گیاه و بررسی و پیگیری نیاز‌های صنعت گل و گیاه برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مقرر شد برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و همچنین احداث گلخانه‌های جدید تسهیلات ویژه‌ای درنظرگرفته شود.

تیموری از برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت، کود و سم مورد نیاز تولیدکنندگان گل و گیاه و همچنین اختصاص تسهیلات بانکی برای توسعه گلخانه‌ها و سرمایه در گردش این بخش خبر داد.

وی تصریح کرد: در این نشست مهم‌ترین مسائل و چالش‌های فعالان این صنعت در حوزه تولید، صادرات و تأمین منابع مالی بررسی شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تأمین سوخت مورد نیاز گلخانه‌ها در۶ ماهه دوم سال است که برای آن برنامه‌ریزی لازم در سطح استان انجام شده است.

تیموری همچنین از پیگیری برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز این بخش خبر داد و افزود: در زمینه تأمین کود، سم و سایر نهاده‌های تولید نیز مسائل مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان بررسی و راهکار‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی رفع موانع صادرات گل و گیاه را از دیگر محور‌های این نشست عنوان و تصریح کرد: یکی از مشکلات صادرکنندگان، محدودیت‌های موجود در زمینه صادرات گل و گیاه همراه با خاک به کشور‌های همسایه است.

وی گفت: با توجه به همکاری‌های تجاری و ظرفیت موجود در کشور‌های همسایه برای تأمین گل و گیاه، رایزنی‌هایی در حال انجام است تا با رعایت ضوابط و استاندارد‌های لازم زمینه صادرات خاک استاندارد همراه محصولات گل و گیاه فراهم و این مانع برطرف شود.

رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷ هزار بهره‌بردار گل و گیاه در استان فعالیت دارند، در بخش تامین سوخت زمستانی و سرمایه در گردش مهم‌ترین درخواست فعالین این عرصه است.

محسن عبد افزود: سالانه حدود ۲۵ میلیون شاخه انواع گل‌های آپارتمانی تولید می‌کنند.

رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران، تأمین سوخت جایگزین برای فصل زمستان را مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود و احتمال محدودیت یا قطعی گاز در فصل سرد، تأمین به‌موقع سوخت دوم برای گلخانه‌ها ضروری است.

عبد تصریح کرد: مقررشد برای جلوگیری از توقف تولیددرصورت بروز مشکل در تأمین گاز، سوخت جایگزین به‌موقع تأمین و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی گل و گیاه مازندران گفت: محصولات تولیدی استان قابلیت صادرات به کشور‌های آسیای میانه، عراق، ترکیه و دیگر کشور‌های همسایه را دارند و توسعه صادرات می‌تواند نقش مهمی دررونق این صنعت و افزایش درآمد تولیدکنندگان داشته باشد.

عضو هیئت مدیره گل و گیاه کشور توسعه صادرات در حوزه گل و گیاه فضای باز به کشور‌های حوزه اوراسیا را همکاری مؤثر برای حفظ تولید و اشتغال در این بخش دانست.

خانجانی تأکید کرد: با توجه به افزایش هزینه نهاده‌ها و تورم، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سایر نهاد‌های مرتبط هستند تا فرآیند صادرات تسهیل و موانع موجود برطرف شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی چشم‌انداز اصلی صنعت گل و گیاه مازندران باید بر توسعه صادرات استوار باشد، چرا که بازار‌های خارجی می‌توانند فاصله میان هزینه‌های تولید و درآمد تولیدکنندگان را جبران کرده و زمینه رسیدن واحد‌های تولیدی به نقطه سوددهی را فراهم کنند.

مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی و تولیدکنندگان گل و گیاه و نهال مازندران از ضرورت رفع موانع صادرات، تأمین سوخت و ایجاد پایانه صادرات گل و گیاه در استان تاکید کرد.

عبداللهی افزود:ایجاد زیرساخت‌های مناسب صادراتی، رفع موانع قرنطینه‌ای، تأمین سوخت و حمایت مالی از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش تولید، توسعه صادرات، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی صنعت گل و گیاه مازندران را فراهم کند.

در این نشست تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اتحادیه تعاونی‌های گل و گیاه شهرستان‌ها نکته و نظرات خود را بیان کردند.

رستگار و گزارشی از این نشست: