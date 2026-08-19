اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: ارتفاع امواج دریای خزر از فردا شب تا شنبه حداکثر به بالای یک متر می‌رسد و در بیشتر ساعات برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح زرد برای وضعیت دریای خزر در استان، دریا از اواخر وقت فردا تا صبح شنبه طوفانی و برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در بیشتر ساعات نامناسب است.

این اداره کل اعلام کرد: بر اساس پیش بینی ها، ارتفاع امواج دریای خزر در این مدت به ویژه روز جمعه به ۱ متر و ۲۰ سانتی متر خواهد رسید.

کارشناسان این اداره کل توصیه کردند: مردم و مسافران در این مدت از هرگونه گردشگری دریایی خودداری کنند.