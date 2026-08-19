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برنامه فرهنگی «عصر شعر خونخواهی»، با موضوع خونخواهی رهبر شهید، شهدای مناطق لامرد و میناب و فرماندهان شهید کشور در قالب شعر و حماسه در حوزه هنری فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه فرهنگی «عصر شعر خونخواهی»، با موضوع خونخواهی رهبر شهید، شهدای مناطق لامرد و میناب و فرماندهان شهید کشور در قالب شعر و حماسه با حضور ۱۴ شاعر برگزیده از سراسر استان فارس در در حوزه هنری شیراز برگزار شد.
در این نشست، شاعران با بهرهگیری از ظرفیتهای ادبی، از خونخواهی رهبر شهیدمان و شهدای لامرد و میناب و همچنین فرماندهان میهن گفتند.
هدف از این برنامه، پیوند میان هنر شعر و مطالبه عدالت برای خونهای ریخته شده در راه وطن است.
این عصرِ ادبی، فضایی برای بیان مظلومیت و در عین حال شکوهِ ایثار شهدای منطقه و کشور فراهم کرد و با استقبال مخاطبان همراه بود.