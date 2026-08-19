\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627\u06cc \u00a0\u06f2\u06f8 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u060c \u00a0\u0646\u0647\u200c\u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0633\u0627\u0642\u0637 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u062f \u0634\u0627\u0647 \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0633\u0627\u0648\u0627\u06a9 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u0633\u0627\u062e\u062a.\n\u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627\u06cc \u06f2\u06f8 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f3\u06f2 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0627\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u062e\u0627\u0644\u062a \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\n