بانوان فعال فرهنگی استان مرکزی در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دغدغه‌ها و مطالبات خود را بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست با بانوان فعال فرهنگی استان گفت: حرکت جامعه به سمت رشد و تعالی، نیازمند ایجاد انگیزه و اراده جمعی است و دستگاه‌های حاکمیتی باید نقش زمینه‌ساز، پشتیبان و تسهیلگر فعالیت‌های مردمی را ایفا کنند.

حجت‌الاسلام محمد قمی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد امور، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی زمانی موفق است که بتواند از مجموعه‌های مردمی حمایت و زمینه فعالیت آنها را فراهم کند.

او روایت صحیح پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های جامعه را یکی از مهم‌ترین راه‌های امیدآفرینی دانست و گفت: توفیقات بانوان و خوبی‌های مردم به اندازه کافی روایت نشده و باید ظرفیت‌های رسانه‌ای و هنری برای معرفی این توانمندی‌ها به کار گرفته شود.

حجت الاسلام قمی با اشاره به جنگ ترکیبی و تبلیغاتی امروز گفت: در این شرایط، روایت فتح، پیشرفت و موفقیت‌ها می‌تواند در تبیین واقعیت‌های جامعه و تقویت امید عمومی نقش مؤثری داشته باشد.