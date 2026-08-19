ایجاد اراده جمعی برای حرکت جامعه به سمت تعالی؛
مطالبات بانوان فعال فرهنگی استان مرکزی از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
بانوان فعال فرهنگی استان مرکزی در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دغدغهها و مطالبات خود را بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست با بانوان فعال فرهنگی استان گفت: حرکت جامعه به سمت رشد و تعالی، نیازمند ایجاد انگیزه و اراده جمعی است و دستگاههای حاکمیتی باید نقش زمینهساز، پشتیبان و تسهیلگر فعالیتهای مردمی را ایفا کنند.
حجتالاسلام محمد قمی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد امور، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی زمانی موفق است که بتواند از مجموعههای مردمی حمایت و زمینه فعالیت آنها را فراهم کند.
او روایت صحیح پیشرفتها و ظرفیتهای جامعه را یکی از مهمترین راههای امیدآفرینی دانست و گفت: توفیقات بانوان و خوبیهای مردم به اندازه کافی روایت نشده و باید ظرفیتهای رسانهای و هنری برای معرفی این توانمندیها به کار گرفته شود.
حجت الاسلام قمی با اشاره به جنگ ترکیبی و تبلیغاتی امروز گفت: در این شرایط، روایت فتح، پیشرفت و موفقیتها میتواند در تبیین واقعیتهای جامعه و تقویت امید عمومی نقش مؤثری داشته باشد.