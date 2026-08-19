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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران گفت: باید زمینههای رشد برای صنایع کوچک و متوسط فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طهمورث لاهوتی در بازدید از شهرک صنعتی کاشمر گفت: وظیفه ما فراهم کردن زمینه فعالیت و تولید برای فعالان بخش صنعت، بهویژه صنایع کوچک و متوسط است تا بتوانیم از تلاشهای کارآفرینانی که در سختترین شرایط، چرخه تولید را حفظ کردهاند، حمایت کنیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای اجرایی در شهرک صنعتی کاشمر گفت: زیرساختهای فاز دوم شهرک صنعتی کاشمر از جمله شبکه معابر و توزیع آب و برق تا حد زیادی تکمیل شده است که این امر مسیر را برای ورود واحدهای صنعتی جدید هموار میکند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی افزود: بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب با ظرفیت ۲۵۰ مترمکعب،گامی در راستای دستیابی به توسعه پایدار در محیط صنعتی است.
لاهوتی با پذیرش محدودیتهای گازرسانی در فاز توسعه، بر تداوم پیگیریها برای رفع این مشکل تأکید کرد.