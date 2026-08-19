پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی: بیش از ۵.۴ همت اعتبار راهآهن طی دو سال گذشته تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در دیدار با مجری اجرایی طرح راهآهن زاهدان–بیرجند–مشهد، با اشاره به شتاب قابل توجه در تأمین اعتبارات این طرح گفت: از ابتدای آغاز عملیات اجرایی راهآهن در استان تاکنون، ۷.۳ همت اعتبار به این طرح تخصیص یافته که ۵.۴ همت آن طی دو سال گذشته تأمین شده و بیش از ۳ همت از مجموع اعتبارات نیز مربوط به سفر ریاست جمهوری است.
هاشمی افزود: بر اساس مصوبه دولت در سال گذشته مقرر شده بود طی سه سال، سه همت اعتبار به راهآهن در محدوده استان خراسان جنوبی تزریق شود، اما با پیگیریهای نهاد ریاست جمهوری، مجموعه استانداری و ادارهکل راه و شهرسازی و حمایتهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین تلاش و پیگیری نمایندگان استان، این میزان اعتبار در کمتر از یک سال به طرح تزریق شده است.
وی گفت: تنها در هشت ماه گذشته حدود ۳.۴ همت اعتبار به راهآهن استان اختصاص یافته که این میزان، بیانگر عزم جدی برای شتاببخشی به اجرای این طرح راهبردی و زیرساختی است.
استاندار با اشاره به پیشرفت فیزیکی قابل توجه طرح راهآهن در استان افزود: پیشرفت این طرح در ابتدای دولت حدود ۱۸ درصد بود که امروز به بیش از ۳۷ درصد رسیده و این روند با جدیت دنبال میشود.
هاشمی تأکید کرد: راهآهن یک مطالبه جدی و بهحق مردم خراسان جنوبی است و تکمیل آن میتواند دسترسی استان به مرکز کشور و استانهای همجوار را متحول کرده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و حملونقل شرق کشور ایفا کند.
وی افزود: پیگیری اجرای طرح از مسیر یونسی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و در مسیر نهبندان–سربیشه نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و تلاش میکنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای طرح در هر دو مسیر شتاب بیشتری بگیرد.
استاندار همچنین از تلاش پیمانکاران این طرح قدردانی کرد و گفت: با وجود مطالبات و ارائه صورتوضعیت از سوی برخی پیمانکاران، عملیات اجرایی متوقف نشده و پیمانکاران با جدیت به فعالیت خود ادامه میدهند که از این همراهی قدردانی میکنیم.
هاشمی با اشاره به ظرفیت راهآهن برای ایجاد تحول در شرق کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای دولت و افزایش تزریق اعتبارات شاهد شتاب بیشتر در اجرای طرح باشیم و در آینده نزدیک مردم استان شاهد تحقق یکی از مهمترین مطالبات زیرساختی خود و طنینانداز شدن سوت قطار در خراسان جنوبی باشند.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی و پیگیری مجموعههای ملی و استانی و همه عوامل مؤثر در پیشبرد طرح راهآهن، تأکید کرد: مدیریت استان با جدیت روند تأمین اعتبار و اجرای این طرح راهبردی را دنبال خواهد کرد تا شاهد شتاب بیشتر در تکمیل مسیر ریلی و تحقق مطالبه دیرینه مردم خراسان جنوبی باشیم.