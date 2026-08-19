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استاندار قم گفت: تلاش میکنیم با تسهیل صدور دفترچه اقساط وام مسکن، تا اول دی ماه، ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به بهره برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه شورای مسکن از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳ درصدی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: قم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده و هفته گذشته نیز اداره کل راه و شهرسازی قم از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت.
اکبر بهنامجو با اشاره به نقش دستگاههای خدماترسان در تکمیل طرحها افزود: دستگاههای آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و بانکها باید با هماهنگی بیشتر، روند ارائه خدمات، پرداخت تسهیلات و تکمیل واحدها را سرعت ببخشند؛ همچنین پیمانکاران موظف هستند طرحها را با جدیت دنبال کرده و مردم نیز پرداختهای خود را بهموقع انجام دهند.
استاندار قم گفت: در بخش زیرساختها، بیشترین هزینه از سوی دولت تأمین شده است و هزینه انشعابات از متقاضیان دریافت میشود.
بهنامجو با اشاره به روند صدور دفترچههای اقساط بانکی وام مسکن گفت: تقسیمبندی مناسبی در بانکها آغاز شده است و تلاش میکنیم تا اول دیماه، ۲۰ هزار واحدی که به مردم وعده داده شده است، آماده بهرهبرداری و سکونت شود.
وی تأمین نیروی انسانی و وجود برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر را از مشکلات بانکها در مسیر پرداخت تسهیلات عنوان کرد و خواستار رفع این موانع شد.
استاندار قم همچنین از پرداخت بخشی از سهم ۱۰ درصدی شهرداری از سوی ادارهکل راه و شهرسازی خبر داد و افزود: با پرداخت این سهم، خدمات شهری در مناطق مختلف، از جمله فضای سبز و آتشنشانی، آغاز خواهد شد و توسعه این خدمات باید همزمان با سکونت مردم در واحدها دنبال شود.
تحویل بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن همزمان با هفته دولت
مدیرکل راه و شهرسازی استان هم از تحویل ۱۳ هزار و ۸۵۴ واحد مسکن در قم همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این واحدها در قالب طرحهای مسکن حمایتی روستایی، خودمالک، نوسازی بافتهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت است.
حسین زنجیرانی فراهانی یکی از موانع اصلی پیشروی پروژهها را موضوع تقسیط تسهیلات از سوی شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: مقرر شده است بانکها گزارش عملکرد خود را بهصورت هفتگی ارائه کنند تا مشکلات موجود در روند پرداخت و تقسیط تسهیلات، سریعتر شناسایی و برطرف شود.