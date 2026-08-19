استاندار قم گفت: تلاش می‌کنیم با تسهیل صدور دفترچه اقساط وام مسکن، تا اول دی ماه، ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به بهره برداری برسد.

تلاش می‌کنیم تا اول دی ماه، ۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم به بهره برداری برسد

تلاش می‌کنیم تا اول دی ماه، ۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم به بهره برداری برسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه شورای مسکن از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳ درصدی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: قم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده و هفته گذشته نیز اداره کل راه و شهرسازی قم از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در تکمیل طرح‌ها افزود: دستگاه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و بانک‌ها باید با هماهنگی بیشتر، روند ارائه خدمات، پرداخت تسهیلات و تکمیل واحد‌ها را سرعت ببخشند؛ همچنین پیمانکاران موظف هستند طرحها را با جدیت دنبال کرده و مردم نیز پرداخت‌های خود را به‌موقع انجام دهند.

استاندار قم گفت: در بخش زیرساخت‌ها، بیشترین هزینه از سوی دولت تأمین شده است و هزینه انشعابات از متقاضیان دریافت می‌شود.

بهنام‌جو با اشاره به روند صدور دفترچه‌های اقساط بانکی وام مسکن گفت: تقسیم‌بندی مناسبی در بانک‌ها آغاز شده است و تلاش می‌کنیم تا اول دی‌ماه، ۲۰ هزار واحدی که به مردم وعده داده شده است، آماده بهره‌برداری و سکونت شود.

وی تأمین نیروی انسانی و وجود برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را از مشکلات بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات عنوان کرد و خواستار رفع این موانع شد.

استاندار قم همچنین از پرداخت بخشی از سهم ۱۰ درصدی شهرداری از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی خبر داد و افزود: با پرداخت این سهم، خدمات شهری در مناطق مختلف، از جمله فضای سبز و آتش‌نشانی، آغاز خواهد شد و توسعه این خدمات باید هم‌زمان با سکونت مردم در واحد‌ها دنبال شود.

تحویل بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن همزمان با هفته دولت

مدیرکل راه و شهرسازی استان هم از تحویل ۱۳ هزار و ۸۵۴ واحد مسکن در قم همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این واحد‌ها در قالب طرح‌های مسکن حمایتی روستایی، خودمالک، نوسازی بافت‌های فرسوده و طرح جوانی جمعیت است.

حسین زنجیرانی فراهانی یکی از موانع اصلی پیش‌روی پروژه‌ها را موضوع تقسیط تسهیلات از سوی شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: مقرر شده است بانک‌ها گزارش عملکرد خود را به‌صورت هفتگی ارائه کنند تا مشکلات موجود در روند پرداخت و تقسیط تسهیلات، سریع‌تر شناسایی و برطرف شود.