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دومین کنفرانس بینالمللی موزهها با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و دانشگاه محقق اردبیلی ۲۵ شهریورماه در اردبیل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی دومین کنفرانس بینالمللی موزهها با اعلام خبر، گفت: این کنفرانس برای دومین دوره با مشارکت پژوهشگران داخلی و خارجی در چنین شرایطی و بعد از تعطیلی و آسیب به موزهها در دوران جنگ تحمیلی سوم میتواند نقش مهمی در تعریف مجدد نقش موزهها ایفا کند.
جلیل جباری با اشار به اینکه پوستر دومین کنفرانس بینالمللی موزهها همزمان با سفر وزیر میراث فرهنگی به اردبیل در سال گذشته رونمایی شد، افزود: اولین کنفرانس موزهها سال ۱۴۰۳ در اردبیل برگزار شد و با برگزاری دومین دوره این کنفرانس، اردبیل جایگاه مهمی در تبیین نقش موزهها و توسعه علم موزهداری خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم تعریف نقش دستگاههای همکار و تفکیک وظایف عوامل اجرایی به منظور برگزاری هرچه بهتر کنفرانس، بیان کرد: این کنفرانس با تکیه بر جایگاه تخصصی وزارت میراث فرهنگی و پشتوانه علمی دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین همکاری سایر دستگاههای مرتبط به ویژه نهادهای دارای موزه برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: نمایشگاه «یک قاب یک موزه» با هدف معرفی موزههای کشور، کارگاههای آموزشی و تخصصی در حوزه موزهداری و همچنین نمایشگاه موزههای آسیب دیده در جنگ از بخشهای جنبی این کنفرانس خواهد بود.