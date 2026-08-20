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۷۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی خراسان شمالی در ۴ ماهه امسال خط کشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محسن حسنی فر رئیس اداره توسعه ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: در ۴ ماهه امسال، ۷۵۰ کیلومتر از محورهای شریانی، فرعی و روستایی خط کشی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: در این مدت ۱۶ هزار متر مربع علائم افقی و خط نوشته اجرا و ۷ کیلومتر حفاظ ایمنی گاردریل و نرده پل تعمیر و نصب شده است.
حسنی فر اظهارکرد: همچنین ۱۰ هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی راهها (اخطاری، انتظامی و مسیرنما) و ۲۱۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی راهها با اولویت نقاط پرتصادف، راههای آسیایی و گردشگری تهیه، نصب و تعمیر شد.
وی ادامه داد: سه نقطه از محورهای مواصلاتی استان به سیستم روشنایی مجهز و شبکه روشنایی به طول ۱۰۵ کیلومتر تحت عملیات نگهداری قرار گرفت.
به گفته حسنی فر، مجموعه این اقدامات با هدف ارتقاء ایمنی تردد، بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی در حال اجرا است.