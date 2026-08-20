به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محسن حسنی فر رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در ۴ ماهه امسال، ۷۵۰ کیلومتر از محور‌های شریانی، فرعی و روستایی خط کشی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت ۱۶ هزار متر مربع علائم افقی و خط نوشته اجرا و ۷ کیلومتر حفاظ ایمنی گاردریل و نرده پل تعمیر و نصب شده است.

حسنی فر اظهارکرد: همچنین ۱۰ هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی راه‌ها (اخطاری، انتظامی و مسیرنما) و ۲۱۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی راه‌ها با اولویت نقاط پرتصادف، راه‌های آسیایی و گردشگری تهیه، نصب و تعمیر شد.

وی ادامه داد: سه نقطه از محور‌های مواصلاتی استان به سیستم روشنایی مجهز و شبکه روشنایی به طول ۱۰۵ کیلومتر تحت عملیات نگهداری قرار گرفت.

به گفته حسنی فر، مجموعه این اقدامات با هدف ارتقاء ایمنی تردد، بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در محور‌های مواصلاتی خراسان شمالی در حال اجرا است.