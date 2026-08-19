به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله حسینی در دیدار معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه «برنو به‌دستان» در جریان جنگ اخیر افزود: در جریان حملات دشمن، بالگرد‌ها و هواگرد‌های دشمن در مناطقی از استان حضور پیدا کردند و عشایر و مردم منطقه که سلاح برنو در اختیار داشتند، با همان سلاح‌ها به سمت هواگرد‌های دشمن تیراندازی کردند و حماسه‌ای به نام حماسه برنو به‌دستان را رقم زدند.