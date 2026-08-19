به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قادر آشنا» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن گرامیداشت روز جهانی مسجد و فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، گفت: کانون‌های مساجد در عرصه‌های مختلف توفیقات خوبی داشته است و اکنون شاهد هستیم که در سطح فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی در وزارتخانه در صف اول قرار دارد.

وی در ادامه به تلاش‌های دکتر «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ایجاد تحول در بدنه این وزارتخانه و از جمله شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: در این راستا اهتمام شورای فرهنگ عمومی در یک بخش از فعالیت‌ها معطوف به تحکیم، ارتباط و تعامل مضاعف با معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های مرتبط با وزارت فرهنگ از طریق انعقاد تفاهم نامه شد.

آشنا تصریح کرد: اقداماتی که کانون‌های مساجد انجام می‌دهند؛ عینا در عرصه فرهنگ عمومی است؛ اساسا فلسفه تاسیس کانون‌های مساجد نیز از یک جهت همین مساله بود که بچه‌های مساجد را وارد حوزه فرهنگ شوند؛ البته در این گستره و اساسا فرهنگ مسجدی و فعالیت‌های مرتبط می‌توانیم در گستره سبک زندگی و خانواده نیز از طریق کانون‌ها ورود پیدا کنیم به ویژه با عنایت به این مساله که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ پنج مساله محوری در هر استان به عنوان اولویت مشخص شده و آنها را بومی سازی می‌کند که شامل زیرساخت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ کار و تولید، خانواده و نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی افزود: با توجه به این موارد بخشی از تفاهم نامه و نقش‌آفرینی کانون‌های مساجد در کنار شورای فرهنگ عمومی کشور ذیل همکاری و تعامل مذکور؛ می‌تواند در حوزه بحث جمعیت و خانواده باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از مباحث خود گفت: در مورد مسجد همین بس که اکنون شخص رئیس‌جمهور پرچم‌دار محله‌محوری و مسجد است؛ این رویکرد بسیار ارزشمندی است؛ با توجه به این مساله اکنون تلاش ما این است که در شورای فرهنگ عمومی فعالیت‌ها را مردمی‌سازی کنیم و در سطح وزارت فرهنگ نیز هیچ کدام از زیرمجموعه‌ها مثل کانون‌های مساجد دارای چنین ظرفیتی نیستند که تا دل روستا‌ها مخاطب و مجری برای فعالیت‌های مردمی داشته باشند.

در ادامه حجت‌الاسلام «سید رضا تقوی» مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه با ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در پنج موضوع اصلی تنظیم شده است، گفت: از جمله این موارد ذیل برش‌های استانی قرار می‌گیرد که کارگروه‌هایی نظیر اصلاح الگوی مصرف، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر یکی از مواردی که ما در شورای فرهنگ عمومی کشور ذیل انعقاد این تفاهم‌نامه از ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد درخواست می‌کنیم مباحث مرتبط با دین‌داری نوجوانان و همچنین ارایه خدمات در سطح محلات از طریق مساجد (براساس ظرفیت‌ها و خدمات وزارت فرهنگ) است.

گفتنی است: در پایان این جلسه تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد و شورای فرهنگ عمومی کشور به امضا رسید.