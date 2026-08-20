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رییس پلیس آگاهی خراسانشمالی از انهدام باند کلاهبرداری سریالی با ترفند فروش سکههای تقلبی در شهر آشخانه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی،.سرهنگ تقی توئی گفت: کارآگاهان این نهاد در پی وقوع مجموعهای از کلاهبرداریهای مشابه در شهرستان آشخانه با بررسی دقیق اظهارات شکات و تحلیل میدانی، موفق به شناسایی شگرد پیچیده این باند شدند.
وی افزود: متهمان با استفاده از ترفند معرفی سکههای طلای قدیمی و ارائه چند سکه اصل به منظور جلب اعتماد خریداران، اقدام به معامله با قربانیان میکردند.
سرهنگ توئی ادامه داد: این افراد در مرحله اصلی معامله، سکههای تقلبی را در ازای دریافت دلار و سکههای بهار آزادی به خریداران میفروختند.
ربیس پلیس آگاهی با تشریح جزئیات عملیات گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی یکی از متهمان اصلی شناسایی و پس از طی مراحل تعقیب و مراقبت، دستگیر شد.
وی یادآور شد: این متهم در مواجهه حضوری با شکات، به نقش خود در این جرایم اعتراف و همدستان خود را معرفی کرد که در ادامه، ۹ متهم دیگر نیز بازداشت شدند.
وی همچنین تصریح کرد: در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی سکه تقلبی و دلار کشف و ضبط شد.
وی گفت: ۱۰ متهم در این خصوص بازداشت و خسارت ۲۴۰ میلیارد ریالی مالباختگان به حساب آنها بازگشته است.
رییس پلیس آگاهی در پایان اعلام کرد: پرونده متهمان تشکیل شده و با صدور قرار قضایی، جهت پیمودن مراحل قانونی روانه زندان شدهاند.