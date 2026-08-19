مدیر آموزش و پرورش، از آمادگی کامل حوزه‌های امتحانی این شهرستان برای برگزاری آزمون سراسری خبر داد و گفت: آزمون سراسری با حضور ۲ هزار و ۹۸۳ داوطلب در ۱۸ حوزه امتحانی شهرستان قرچک و در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید یوسفی با اشاره به نحوه توزیع حوزه‌های امتحانی گفت: در روز پنجشنبه نوبت صبح ۶ حوزه به داوطلبان رشته علوم تجربی و ۳حوزه به داوطلبان رشته‌های هنر و زبان در نوبت عصر اختصاص یافته است. همچنین در روز جمعه، ۳ حوزه میزبان داوطلبان رشته ریاضی و ۶ حوزه میزبان داوطلبان رشته علوم انسانی خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش قرچک با تأکید بر تمهیدات انجام‌شده افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تلاش عوامل اجرایی، تمامی شرایط لازم برای برگزاری آزمون در فضایی آرام، منظم و استاندارد فراهم شده است.

گفتنی است از این تعداد ۱۶۶۷ نفر داوطلب شرکت در آزمون فرهنگیان هستند.