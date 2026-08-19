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بنیاد علوی بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض و تسهیلات در بخشهای مختلف، برای جبران خسارت آسیب دیدگان از جنگ رمضان در مهاباد پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مجری برنامههای بنیاد علوی در آذربایجان غربی در جریان سفر به مهاباد با تشریح روند خدمات رسانی گفت: در این راستا تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض و تسهیلات پرداخت شده است.
دیمن کاشفی دوست افزود: قرار است کمکهای خیران به همت بنیاد علوی در بخشهای مختلف هزینه شود.
فرماندار ویژه مهاباد هم با قدردانی از حمایتهای این بنیاد تاکید کرد: مسیر ارائه تسهیلات در بانکها باید برای آسیب دیدگان از جنگ رمضان تسهیل گردد.
بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمند بنیاد مستضعفان بعد از ارومیه بیشترین میزان حمایت از خسارت دیدگان جنگ رمضان را در مهاباد انجام داده است.