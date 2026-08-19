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معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست از پاکسازی کامل آلودگیهای نفتی ساحل سوزا و برنامهریزی برای بازیافت خاکهای آلوده خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست کشور گفت: عملیات پاکسازی آلودگیهای نفتی ساحل سوزا در جزیره قشم با بهکارگیری توان عملیاتی بیشتر، طی چند روز آینده به پایان میرسد.
احمدرضا لاهیجانزاده در حاشیه بازدید میدانی از ساحل سوزا در جزیره قشم افزود: با برنامهریزیهای انجامشده، دستگاههای اجرایی بیشتری برای تسریع در جمعآوری آلودگیها به کار گرفته شدهاند و با افزایش همافزایی میان دستگاهها، پاکسازی این ساحل با سرعت بیشتری انجام میشود.
او با اشاره به اهمیت زیستمحیطی و گردشگری ساحل سوزا اظهار کرد: این منطقه یکی از زیباترین و مهمترین قطبهای گردشگری کشور است و سواحل و پهنه پیرامونی آن، از غنیترین محدودههای خلیج فارس به شمار میرود.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: سواحل سوزا به دلیل برخورداری از ویژگیهای طبیعی خاص، در فصلهای مناسب سال مقصد بسیاری از گردشگران است، اما در پی حوادث اخیر، آلودگیهای نفتی به بخشهایی از پهنه آبی و ساحلی این منطقه نفوذ کرده است.
لاهیجانزاده گفت: در روزهای گذشته، با تلاش کارکنان ادارهکل حفاظت محیطزیست استان هرمزگان، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، بخش قابلتوجهی از آلودگیها جمعآوری شد، اما موج جدید آلودگی، آثار دیگری از آلودگی نفتی را در ساحل بر جای گذاشت.
او درباره نحوه مدیریت خاکهای آلوده جمعآوریشده افزود: این خاکها با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم، در محل مشخصی دپو و نگهداری میشوند و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای اصلاح و پاکسازی اصولی آنها انجام خواهد شد.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: پس از پاکسازی، فرآیند بازیافت خاکهای آلوده برای استفاده در پروژههای عمرانی یا دیگر مصارف، با رعایت استانداردهای زیستمحیطی دنبال میشود.
لاهیجانزاده در پایان از نیروهای امدادی، دستگاههای اجرایی همکار و مردم محلی که در روند پاکسازی ساحل سوزا و حفاظت از سرمایههای طبیعی جزیره قشم مشارکت کردند، قدردانی کرد.