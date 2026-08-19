به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیاده رو سازی با سبک معماری اسلامی با هزینه ۴ و نیم میلیارد رالا در شهر بابکان بخش دشت سر آمل احداث شد.

شهردار شهر بابکان بخش دشت سر آمل گفت: یکی از مهمترین پروژه‌های شهرداری بابکان درسال ۱۴۰۵؛ احداث پیاده رو سازی مبتنی بر نگاه انسان محور و همچنین اجرای معماری اسلامی در این پروژه بود.

علی ابراهیمی افزود: خوشبختانه بدون قطع یک درخت در طول مسیر به عنوان طراحی مبادی ورود شهر به طول ۴۰۰ متر با همکاری اعضای شورای شهر بابکان این محور با هزینه بیش از ۴٫۵میلیارد رالا به بهره برداری رسید.