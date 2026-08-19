مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: نماهنگ پرچم برگرفته از تلاش پیرمرد بیرجندی در نگه داشتن پرچم ایران در شرایط طوفانی اردیبهشت ماه در میدان مادر بیرجند است که در واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: این نماهنگ برگرفته از تلاش پیرمرد بیرجندی در نگه داشتن پرچم ایران در شرایط طوفانی اردیبهشت ماه در میدان مادر بیرجند است که با اَشعار خانم جمالی و خوانندگی بهنام سیروسی در واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی تولید شده است.

آینه دار با بیان اینکه مردم ولایتمدار و انقلابی بیرجند و دیگر نقاط استان، در ۱۷۱ شب گذشته با حضور در میدان‌های مختلف، پای کار نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادند افزود: رسانه ملی نیز در تمام این شب‌ها در کنار مردم و هم پای آنان، بدون تعطیلی به وظیفه رسانه‌ای خود عمل کرد و حضور و حماسه مردم را در قالب‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به تصویر کشید.

وی با اشاره به نقش هنر در ماندگاری و اثرگذاری پیام‌ها گفت: تلاش کردیم در کنار تولیدات خبری و رسانه‌ای، آثار هنری فاخر و ماندگاری نیز با محوریت حماسه مردم تولید کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به اقدام ارزشمند یک شهروند بیرجندی در برافراشته نگه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت افزود: به دنبال این حرکت ماندگار، تولیدات مختلفی در قالب مستند، آثار نمایشی و موسیقی در دستور کار قرار گرفت که یکی از این آثار، نماهنگ «پرچم» است.

آینه دار گفت: این نماهنگ با مشارکت عوامل بومی استان خراسان جنوبی تولید شده و خوانندگی، آهنگسازی، شعر و دیگر بخش‌های تولید آن بر عهده هنرمندان و عوامل استان بوده است.

وی افزود: در تولید این اثر از ظرفیت‌های طبیعی و واقعی استان در کنار فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی استفاده شده و حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه نیز به شکل ویژه در نماهنگ به تصویر کشیده شده است.

این نماهنگ در اجتماع دیشب مردم بیرجند، رونمایی و پخش شد.