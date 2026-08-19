امام جمعه بجنورد گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه باید به قرارگاه اصلی گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در دومین همایش سراسری مسجد شایسته استان که در مصلی امام خمینی ره بجنورد گفت: امروز باید به سمت الگوی متعالی مسجد محله محور حرکت کنیم و ظرفیت مساجد را برای حل مسائل و مشکلات جامعه و محله‌ها به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه مسجد خانه خدا و متعلق به همه مردم است، افزود: همه افراد حق ورود به مسجد را دارند و مسجد نباید متعلق به فرد یا گروه خاصی باشد، بلکه باید محلی برای ارتباط، همدلی و تلاش جمعی برای رفع مشکلات مردم باشد.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر نقش مسجد در تقویت روحیه تواضع و خداجویی گفت: هر فردی که در برابر خداوند سجده کند، تواضع بیشتری داشته باشد و خود را نبیند و خدا را ببیند، در مسیر درست حرکت می‌کند.

مسجد پایگاه جهاد تبیین و امیدآفرینی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: مساجد به‌عنوان پایگاه‌های جهاد تبیین، امیدآفرینی و مطالبه‌گری، نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی و مقابله با جنگ روایت‌های دشمن دارند.

طاهر رستمی افزود: مسجد یک رسانه مطمئن و شبکه‌ای گسترده است که می‌تواند اخبار صحیح و درست را منتشر کرده و در جنگ روایت‌های دشمن نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر خراسان شمالی در اجرای پروژه پیشرفت محله‌محور افزود: مسجد محور اصلی این پروژه است و نقش مهم و مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کرده است.

رستمی با تأکید بر نقش مساجد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: سربازان و پاسداران امروز، تربیت‌یافتگان فرهنگ ایثار و شهادت، مسجد و هیئت هستند و این ظرفیت باید برای تربیت نسل‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به نقش محوری مساجد در تبیین مکتب امام حسین (ع) تصریح کرد: مساجد می‌توانند با تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه‌ساز افزایش مشارکت اجتماعی در عرصه‌های مختلف باشند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مسجد در جهاد تبیین، امیدآفرینی و مطالبه‌گری، از الزامات تقویت سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.