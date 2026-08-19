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استان قزوین در هفته دوم شهریور با برنامه «ایران جان» به مخاطبان معرفی میشود؛ در این میان، شهر خرمدشت با تکیه بر پیشینه تاریخی، تپههای باستانی و ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی، یکی از روایتهای اصلی این برنامه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خرمدشت؛ جایی که طبیعت، تاریخ و مهماننوازی، در هم تنیده شدهاند تا روایتی متفاوت از یک مقصد گردشگری بسازند.
در دل این شهر، بناهایی از گذشتگان به جا مانده است؛ یادگارهایی که هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین را با هر سنگ و سنگی روایت میکنند. اما ردپای تاریخ در خرمدشت، تنها به بناهای مذهبی محدود نمیشود؛ تپههای باستانی این منطقه، گواهی بر قدمت و پیشینه کهن این خاک هستند.
اما روایت خرمدشت تنها به گذشته ختم نمیشود؛ اینجا، باغهای سرسبز، قصهای از زندگی و ثبات دارند. محصولاتی که از دل این زمین میرویند، تنها خوراک نیستند، بلکه شریان اصلی ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی این منطقه محسوب میشوند.
حالا زمان آن رسیده که این گنجینهها، بیشتر دیده شوند. در هفته دوم شهریور، استان قزوین در قاب برنامه «ایران جان»، با تمام شکوه خود به مخاطبان معرفی خواهد شد و خرمدشت، یکی از زیباترین و دیدنیترین روایتهای این سفر خواهد بود.