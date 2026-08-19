به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و تبیین راهکارهای عملیاتی برای سال تحصیلی جدید، نشست تخصصی رؤسا و معاونان آموزش و پرورش ۲۱ منطقه شهرستان‌های استان تهران به میزبانی شهریار برگزار شد.

معاون پژوهش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: نشست تخصصی روسا و معاونان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به میزبانی اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزارشد.

مهدی حاجی شمسایی با اشاره به سال تحصیلی پیش رو افزود: در این نشست، اخرین برنانه‌های طرح تحول و تمهیدات برای ورود به سال تحصیلی ۴۰۵- ۴۰۶، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: این نشست در ادامه سی و نهمین اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور، برگزار شد.