به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ لیگ برتر فوتسال ایران از پنجشنبه با حضور ۱۴ تیم آغاز می‌شود و استان مرکزی با سه نماینده سن‌ایچ ساوه، شهرداری ساوه و پالایشگاه نفت شازند در این رقابت‌ها حاضر است.

سن‌ایچ ساوه در هفته نخست در خانه میزبان گیتی‌پسند اصفهان است و آخرین تمرین‌های خود را برای شروع قدرتمند فصل پشت سر می‌گذارد.

در هفته نخست، فردا پنج شنبه ۲۹ مردادد ماه و از ساعت ۱۷ شهرداری ساوه در سیرجان برابر گهرزمین صف‌آرایی می‌کند و پالایشگاه شازند در قم به مصاف دلسوختگان اهل‌بیت می‌رود.