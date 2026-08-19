با حضور ۱۴ تیم؛
کمتر از یک روز تا آغاز لیگ برتر فوتسال
لیگ برتر فوتسال کشور با سه نماینده استان مرکزی از فردا آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ لیگ برتر فوتسال ایران از پنجشنبه با حضور ۱۴ تیم آغاز میشود و استان مرکزی با سه نماینده سنایچ ساوه، شهرداری ساوه و پالایشگاه نفت شازند در این رقابتها حاضر است.
سنایچ ساوه در هفته نخست در خانه میزبان گیتیپسند اصفهان است و آخرین تمرینهای خود را برای شروع قدرتمند فصل پشت سر میگذارد.
در هفته نخست، فردا پنج شنبه ۲۹ مردادد ماه و از ساعت ۱۷ شهرداری ساوه در سیرجان برابر گهرزمین صفآرایی میکند و پالایشگاه شازند در قم به مصاف دلسوختگان اهلبیت میرود.