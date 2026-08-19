نمایشگاه «گنجینه‌ی نوین» شامل گزیده‌ای از آثار تجسمی، از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵ در سرسرای موزه هنر‌های معاصر تهران میزبان عموم علاقه‌مندان به این رویداد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین گشایش این نمایشگاه با حضور بهمن فرمان‌آرا، لیلی گلستان، ایراهیم خقیقی، یدالله کابلی، عین‌الدین صادق‌زاده و بهرام دبیری در محل موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم یدالله کابلی، استاد برجسته خط‌شکسته، با مروری بر بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود، از هنر به عنوان ژرف‌ترین گفت‌وگوی انسان‌های صاحب‌ذوق یاد کرد و آن را به منشوری چندوجهی تشبیه نمود که هر وجه آن سرشار از زیبایی، مانایی و درخشندگی است.

وی افزود: هنرمند باید برای رسیدن به تعالی، همواره در تکاپوی کمال‌جویی باشد، مسیری که برای او از سال‌ها همنشینی با بزرگان هنر تجسمی و درک ضرورت‌های زمانه آغاز شد.

کابلی با اشاره به چالش‌های ورود خط به فضای مدرن، توضیح داد: همیشه مدافع هنر‌های اصیل و ملی بودم، اما در عین حال جزو نخستین کسانی بودم که ضرورت ورود خط به فضا‌های کاربردی‌تر که امروز نقاشی‌خط نامیده می‌شود را درک کردم. این تلاش، نه از سر اجبار، بلکه از سر دوست‌داشتن این مسیر بود.

وی با تأکید بر اعتبار جهانی هنر ایران، گفت: اگر امروز در سایه برخی سیاست‌بازی‌ها، نام ایران در گوشه‌ای مهجور مانده باشد، اما در موزه‌های معتبر جهان، همواره شاهد درخشش عالی‌ترین نمونه‌های تاریخ هنر خودمان هستیم. هنر، فراتر از مرزها، حیات‌بخش و اعتبارآفرین است.

همچنین در این رویداد علیرضا دبیری‌نژاد، رئیس موزه هنر‌های معاصر تهران، با نگاهی به پیشینه هنر ایران، پیوند دیرینه میان اقتصاد و هنر را یادآور شد و نهاد‌های مالی امروز را میراث‌دار همان تاجران و بازرگانی دانست که روزگاری موتور خلق و گردآوری آثار هنری بودند.

وی افزود: موزه هنر‌های معاصر قرار نیست صرفاً محل نگهداری آثار باشد، بلکه باید با شبکه‌سازی میان همه نهاد‌های گردآورنده، نقش معرف هنر معاصر را ایفا کند.

دبیری‌نژاد تصریح کرد: اگر در پیشینه تاریخ هنر ایران نگاه کنیم، همیشه آثار هنری یک پشتوانه داشته‌اند، یعنی تاجر‌ها و بازرگانانی که اهل اقتصاد و اهل ذوق بودند، سفارش خلق اثر می‌دادند، حمایت می‌کردند و گردآوری می‌کردند. اگر بخواهیم پیشینه مجموعه‌داری، موزه‌داری، کلکسیونری و گالری را در کشور خودمان نگاه کنیم، باید نزد تجار و بازرگانان گذشته این مملکت ببینیم؛ در موقوفات، مجموعه‌ها و کتابخانه‌های قدیمی می‌توانیم به شدت اینها را مشاهده کنیم.

وی نهاد‌های اقتصادی امروز را ادامه همان سنت دانست و افزود: نهاد‌های مالی امروز، میراث‌دار همین بازرگانان و تجار و اهالی اقتصاد گذشته هستند. همان‌طور که آنها اهل ذوق بودند، اگر نهاد‌های اقتصادی امروز هم بتوانند اهل ذوق باشند، می‌توانند هم حامی هنر باشند، هم نگهدارنده هنر و هم بانی مجموعه‌ها و موزه‌هایی که امروزه می‌شناسیم. در کمیته موزه‌های بانکداری جهانی هم بخش عمده مربوط به موزه‌های بانکی است که کلکسیون‌های هنری را گردآوری کرده‌اند.

رئیس موزه هنر‌های معاصر در تبیین مأموریت این نهاد گفت: موزه هنر‌های معاصر قرار نیست محل نگهداری آثار باشد؛ باید معرف هنر معاصر باشد و این هنر معاصر را در یک شبکه معرفی کند؛ شبکه‌ای که همه نهاد‌های گردآورنده و نگهدارنده، با اتصال به موزه هنر‌های معاصر بتوانند گنجینه‌های هنری خود را معرفی کنند.

در بخش پایانی این رویداد، دو اقدام نمادین برای تثبیت هویت فرهنگی بانک رونمایی شد: نخست، تابلوی خوش‌نویسی اثر استاد کابلی با شعار «ما با شما نوینیم» و دوم، انتشار دومین ویرایش کتاب «گالری نوین».