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ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس در بازی امشب مقابل استقلال خوزستان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه شهر قدس میزبان استقلال خوزستان است.
سرخپوشان پس از پیروزی در هفته نخست مقابل شمسآذر در بازی امشب به دنبال دومین برد متوالی هستند. در سوی دیگر استقلال خوزستان که در هفته نخست برابر آلومینیوم اراک شکست خورد، امشب به دنبال امتیاز است.
تارتار برای بازی امشب با استقلال خوزستان، پرسپولیس را با ترکیب پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانیزادگان، محمد عمری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف، مجید عیدی، پوریا پورعلی و محمد خدابندهلو به میدان خواهد فرستاد.
در ترکیب پرسپولیس در مقایسه با بازی نخست، سرگیف جای بیفوما را گرفته است.