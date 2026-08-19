میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ۳۳ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین رقم در کل دوره جاری ریاست‌جمهوری او و برابر با کمترین رکورد دوره نخست ریاست‌جمهوری وی در دسامبر ۲۰۱۷ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد: که میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ۳۳ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین رقم در کل دوره جاری ریاست‌جمهوری او و برابر با کمترین رکورد دوره نخست ریاست‌جمهوری وی در دسامبر ۲۰۱۷ است.

در این نظرسنجی چهار روزه، ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان نارضایتی صریح خود را از عملکرد ترامپ در کاخ سفید اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: ترامپ در سال ۲۰۲۵ با حمایت نزدیک به نیمی از مردم آمریکا وارد کاخ سفید شد، اما محبوبیت او در سال جاری میلادی و در پی صدور دستور حملات نظامی به ایران در کنار رژیم صهیونیستی به شدت کاهش یافت؛ درگیری گسترده‌ای که با فلج کردن یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و جهش چشمگیر قیمت بنزین، بار سنگین مالی را به خانواده‌های آمریکایی و نامزد‌های حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تحمیل کرده است.

ترامپ که با وعده مهار تورم و دوری از جنگ‌های طولانی پیروز انتخابات شده بود، در ابتدا مدعی بود درگیری با ایران تنها چند هفته طول خواهد کشید، اما تاب‌آوری و مقاومت ایران و مسدود ماندن تنگه هرمز، این بحران را طولانی کرده است؛ به‌طوری‌که ۸۰ درصد آمریکایی‌ها (شامل ۸۷ درصد دموکرات‌ها و ۷۱ درصد جمهوری‌خواهان) باور دارند حضور و مداخله آمریکا در جنگ ایران برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت و تنها ۱۶ درصد احتمال می‌دهند این درگیری ظرف چند هفته پایان یابد.

این خبرگزاری افزود: ترامپ روز جمعه در جریان یک گردهمایی در گاردن‌سیتی نیویورک تلاش کرد گرانی سوخت را توجیه کند و مدعی شد پرداخت «کمی هزینه بیشتر برای بنزین» ارزش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را دارد. با این حال، تغییر مداوم مواضع ترامپ میان تهدید به تشدید تنش و ادعای قریب‌الوقوع بودن توافق صلح باعث شده تا طبق این نظرسنجی، تنها یک نفر از هر پنج آمریکایی (۲۰ درصد) و فقط نیمی از جمهوری‌خواهان بر این باور باشند که این جنگ ارزش هزینه‌هایش را داشته است.

این گزارش با بررسی پیامد‌های سیاسی و انتخاباتی این تحولات افزود: تشدید نگرانی‌ها از جنگ و قیمت سرسام‌آور بنزین، جمهوری‌خواهان را در حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان در انتخابات ۳ نوامبر به شدت مضطرب کرده و شانس دموکرات‌ها را برای در دست گرفتن کنترل سنا افزایش داده است. همچنین برای نخستین بار طی حدود یک دهه گذشته، افکار عمومی آمریکا دموکرات‌ها را در مدیریت اقتصاد برتر از جمهوری‌خواهان می‌دانند؛ طبق این نظرسنجی، ۳۸ درصد دموکرات‌ها را مدیران بهتری برای اقتصاد می‌دانند در حالی که ۳۵ درصد رویکرد جمهوری‌خواهان را ترجیح می‌دهند و دموکرات‌ها را در مدیریت هزینه‌های زندگی نیز توانمندتر ارزیابی می‌کنند.

رویترز در پایان با اشاره به کاهش برتری جمهوری‌خواهان در حوزه مهاجرت یادآور می‌شود که با وجود کاهش تردد‌های مرزی و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه، بروز برخورد‌های مرگبار و افزایش شدید بازداشتی‌ها (به‌ویژه کودکان) موجب شده تا برتری تاریخی جمهوری‌خواهان در موضوع مهاجرت از ۲۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به تنها ۲ درصد (۴۰ درصد جمهوری‌خواهان در برابر ۳۸ درصد دموکرات‌ها) کاهش یابد که پایین‌ترین اختلاف در کل دوران ترامپ به شمار می‌رود؛ نظرسنجی آنلاینی که از ۱،۱۶۶ فرد بزرگسال آمریکایی در سراسر این کشور انجام شده و حاشیه خطای آن ۳ درصد است.