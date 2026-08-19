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۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بهسازی معابر در سه روستای شهرستان بردسکن اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان بردسکن گفت: مجموع سطح آسفالت اجرا شده در این سه روستا بیش از ۶ هزار مترمربع است.
رضا احمدی فر همچنین در خصوص مشخصات فنی این پروژهها افزود: «در اجرای آسفالت روستاهای باقریه و علیبیگ از قیر تهاتری و در روستای حسنآباد از قیر مصرفی استفاده شده است.
بخشدار انابد، با تأکید بر سیاستهای حمایتی دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی، گفت: اولویت اجرای طرحهای آسفالت بر روستاهای کمبرخوردار از جمله باقریه، علیبیگ، حسنآباد متمرکز شده است.
سید علی موسویفر افزود: روند اجرای طرحهای بهسازی معابر در سایر روستاهای شهرستان نیز با همین رویکرد و با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستایی تداوم خواهد داشت.