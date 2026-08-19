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نخستین المپیاد ورزشهای آبی ساحلی با حضور پرشور بیش از هزار ورزشکار از سراسر کشور در ۴۷ رشته ورزشی زیر مجموعه ۷ هیئت در شهرستان چادگان درحال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مسابقات در سه بخش استانی منطقهای و کشوری درحال برگزاری است که برای نخستین بار اجرا در سطح ایران و به میزبانی استان اصفهان در شهرستان چادگان برگزار میشود.
این المپیاد از ۲۶ مرداد آغاز شده است تا ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت که واترپلوی ساحلی بانوان نخستین رشته ورزشی و آغازگر رسمی این المپیاد بود.
در پایان رقابتهای واترپلوی ساحلی این المپیاد ورزشی تیم آینده سازان اصفهان برسکوی قهرمانی ایستاد.