به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مسابقات در سه بخش استانی منطقه‌ای و کشوری درحال برگزاری است که برای نخستین بار اجرا در سطح ایران و به میزبانی استان اصفهان در شهرستان چادگان برگزار می‌شود.

این المپیاد از ۲۶ مرداد آغاز شده است تا ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت که واترپلوی ساحلی بانوان نخستین رشته ورزشی و آغازگر رسمی این المپیاد بود.

در پایان رقابت‌های واترپلوی ساحلی این المپیاد ورزشی تیم آینده سازان اصفهان برسکوی قهرمانی ایستاد.