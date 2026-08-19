مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تضمین کیفیت زنجیره تأمین مواد غذایی و با توجه به اجباری بودن استاندارد سردخانه‌های با حجم بالای ۴ هزار متر مکعب، ارزیابی و پایش فنی بصورت دوره‌ای و مستمر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار کرد: سردخانه‌ها به عنوان مراکز اصلی ذخیره سازی و انبارش مواد خوراکی نقشی حیاتی در کنترل دما، رطوبت و شرایط بهداشتی خصوصا در این ایام که کشور با تحریم‌های ظالالمانه در گیر است کنترل استاندارد و پایش الزامات استاندارد مربوطه خصوصا کنترل دمایی آنها برای این اداره کل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در تشریح الزامات این حوزه بیان داشت: طراحی مناسب سازه و بهره گیری از عایق‌های حرارتی استاندارد، تجهیز سردخانه‌ها به سیستم‌های سرمایشی مطمئن و نصب تجهیزات پایش دقیق دما و رطوبت از ملزومات اصلی این استاندارد محسوب می‌شود. همچنین رعایت نظم در انبارش و تفکیک صحیح گروه‌های مختلف مواد خوراکی، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات ایفا می‌کند.

قیصی پور در ادامه افزود: اداره کل استاندارد خوزستان با بهره گیری از کارشناسان متخصص، بازرسی‌ها و ارزیابی‌های فنی سردخانه‌های استان را به صورت مستمر و دوره‌ای انجام می‌دهد. هدف از این نظارت ها، اطمینان از انطباق تمامی فعالیت‌ها و تجهیزات با استاندارد‌های ملی و جلوگیری از عرضه مواد خوراکی بی کیفیت یا ناسالم به بازار است و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق نیز اقدامات اصلاحی و قانونی لازم بلافاصله اجرا خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان در پایان تاکید کرد: رعایت استاندارد‌های ملی سردخانه‌های مواد غذایی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت جامعه و ایجاد اطمینان خیال مصرف کنندگان است، این اداره کل همواره بر تداوم نظارت ها، اجرای دقیق الزامات و صیانت از سلامت عمومی تاکید داشته و تحقق کامل این ماموریت را رسالت اصلی خود می‌داند.