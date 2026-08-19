به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله حسینی در دیدار معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه «برنو به‌دستان» در جریان جنگ اخیر افزود: در جریان حملات دشمن، بالگرد‌ها و هواگرد‌های دشمن در مناطقی از استان حضور پیدا کردند و عشایر و مردم منطقه که سلاح برنو در اختیار داشتند، با همان سلاح‌ها به سمت هواگرد‌های دشمن تیراندازی کردند و حماسه‌ای به نام حماسه برنو به‌دستان را رقم زدند.

وی ادامه داد: حتی از مقامات آمریکایی نقل شده است که نیروهایشان به منطقه‌ای رفته بودند که مردم آنجا با هر وسیله و سلاحی که در اختیار داشتند، به سمت آنها تیراندازی می‌کردند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس تصریح کرد:: ریشه این روحیه مقاومت به همان دوران بازمی‌گردد؛ دورانی که کشور در شرایط دشوار قرار داشت و نیرو‌های مسلح هنوز در حال شکل‌گیری بودند، اما مردم و رزمندگان با ایستادگی خود در برابر دشمن ایستادند.

در این دیدار معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: دستاورد‌های امروز کشور حاصل فداکاری‌ها و ایستادگی رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.

سردار جانثاری افزود: یکی از مأموریت‌های مهم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین دستاورد‌های دفاع مقدس و جلوگیری از تحریف تاریخ و واقعیت‌های این دوران است.

وی با اشاره به موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این استان با توجه به تعداد شهدا و رزمندگان خود، نیازمند ایجاد موزه دفاع مقدس بود و خوشبختانه این طرح با تلاش مسئولان استانی و بنیاد حفظ آثار در حال تکمیل است.

سردار جانثاری گفت: برنامه‌ریزی شده است موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در هفته دفاع مقدس افتتاح شود و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز برای تکمیل این مجموعه از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد.