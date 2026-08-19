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معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: شالی حدود ۱۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تاکنون برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: شالی حدود ۱۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تاکنون برداشت شده است.
باقری با اشاره به برداشت ۶۰ درصد شالیهای استان افزود: با بررسیهای به عمل آمده، میانگین برداشت ارقام محلی و ارقام پرمحصول در سال زراعی جاری در استان، خوب و قابل قبول بوده است.
وی به کشت دوم برنج در استان هم اشاره و خاطر نشان کرد: در مناطقی که مشکل کم آبی ندارند و از آب سطحی، روان آبها و آببندانها استفاده میکنند میتوانند نسبت به کشت دوم اقدام کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به پیش بینی پاییز پر بارش، از کشت دوم برنج از نیمه دوم مرداد به بعد خودداری کنند تا محصول آنها بر اثر پربارشی از بین نرود.