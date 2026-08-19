به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

آخرین تمرین این تیم روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان و اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم فدراسیون برگزار شد.

مردان والیبال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد روز پنج شنبه ۲۹ مرداد برای برپایی اردوی برون مرزی و شرکت در تورنمنت چهار جانبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی مسکو و از آنجا با پرواز دیگری به سمت شهر اوفا در روسیه پرواز می‌کنند.

عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی در این اردو و مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.

تیم ملی والیبال ایران از روز جمعه ۳۰ مرداد در تورنمنت بین المللی اوفا شرکت می‌کند و در مدت سه روز با تیم‌های روسیه، کوبا و بلاروس در این شهر مسابقه می‌دهد.

شاگردان پیاتزا روز‌های سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم شهریور نیز چهار جلسه تمرین بدنسازی و توپی در اوفا برگزار خواهند کرد و سپس راهی مسکو می‌شوند.

تیم ملی والیبال ایران در مسکو نیز علاوه بر پیگیری تمرینات دو دیدار تدارکاتی با تیم باشگاهی دینامو خواهد داشت که روز‌های پنج شنبه و جمعه پنجم و ششم شهریور برگزار می‌شود.

مردان والیبال ایران روز دوشنبه نهم شهریور مسکو را به مقصد ژاپن ترک می‌کنند تا در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک شرکت کنند.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در این سفر و مسابقات تشکیل خواهند داد.