شورای عالی هیئات مذهبی استان فارس با صدور بیانیه‌ای، از هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی، جوانان و عموم مردم استان خواست با حضور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع پیکر رهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی بدارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شورای عالی هیئات مذهبی استان فارس با صدور بیانیه‌ای، از هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی، جوانان و عموم مردم استان خواست با حضور گسترده در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع پیکر رهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی بدارند.

بر اساس اعلام شورای عالی هیئات مذهبی فارس، مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع پیکر رهبر شهید در شهر شیراز، صبح روز جمعه سی ام مرداد از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در بنای مقدس فاطمیه برگزار خواهد شد.

این شورا از تمامی هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی و شهروندان ولایتمدار دعوت کرده است تا با حضور حماسی خود، در این مراسم بزرگداشت شرکت کنند.

شورای عالی هیئات مذهبی فارس در این بیانیه، ضمن قدردانی از مشارکت فعال مردم، هیئات، خادمان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم در ماه‌های محرم و صفر، این دوران را جلوه‌ای از ایمان، ارادت و انسجام امت اسلامی در ایران توصیف کرد.

این شورا با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و همچنین خدمت‌رسانی در موکب‌های اربعین حسینی، بر ضرورت حضور دوباره مردم در صحنه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «حضور گسترده در مراسم چهلمین روز تشییع، گامی در مسیر تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از آرمان‌های شهدا و رهبر شهید خواهد بود.»