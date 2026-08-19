به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، عملیات کنترل و نظارت ویژه بر عبور دو محموله ترافیکی فوق‌سنگین (کمرشکن) در محور مهریز _ یزد با موفقیت و در امنیت کامل توسط کارشناسان حمل‌ونقل اداره راهداری شهرستان مهریز صورت گرفت. این محموله‌های ترافیکی که از مبدأ اهواز به مقصد شرکت فولاد سبزوار در حال حرکت بودند، به دلیل ابعاد و وزن غیراستاندارد، نیازمند پایش مستمر و رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی در طول مسیر بودند.

در همین راستا کارشناسان حمل و نقل شهرستان مهریز نسبت به کنترل ابعاد و تناژ، مجوز‌های قانونی، اسکورت و همراهی تیم‌های تخصصی و تجهیزات ایمنی این دو محموله اقدام کردند.