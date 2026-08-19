به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ علی‌اکبر صمیمی افزود: پس از سردشت، منطقه کشاورز با۹۶ درصد ثبت‌نام در جایگاه بعدی قرار دارد و خوی نیز کمترین میزان ثبت‌نام را در این پایه به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: اشنویه بالاترین میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه دهم را دارد و مدیران مدارس باید نسبت به ثبت سریع پرونده‌های دریافتی از اولیا در سامانه اقدام کنند تا آمار نهایی ثبت‌نام‌ها مشخص شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی صمیمی ادامه داد: میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان در دوره ابتدایی نیز از۹۰ درصد عبورکرده و انتظار می‌رود با پیگیری مدیران مدارس و مناطق، ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان واجد شرایط در اسرع وقت تکمیل شود.

صمیمی ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهمترین دغدغه‌های آموزش و پرورش استان عنوان و خاطر نشان کرد: لازم است موانع موجود در این زمینه شناسایی و به سرعت برطرف شود.