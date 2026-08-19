معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به همراه رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، از روند بازسازی پل آسیب‌دیده بیات در آزادراه تبریز ـ زنجان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به همراه جغتایی، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، از روند بازسازی پل بیات در آزادراه تبریز ـ زنجان بازدید کردند.

این پل در جریان جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده بود و در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات بازسازی، میزان خسارت‌های واردشده و روند اجرای اقدامات ترمیمی بررسی شد.

در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات بازسازی، تأمین الزامات فنی و اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع موجود تأکید شد تا با تکمیل سریع‌تر طرح، ایمنی و تداوم تردد در این محور راهبردی تأمین شود.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات بازسازی پل بیات با شتاب در حال اجراست و این پل حداکثر تا ۲۰ روز آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

عبدالحسین علی‌اکبری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نیز در این بازدید حضور داشت.