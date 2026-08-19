به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: پنجمین دوره مسابقات ملی مهارت زندانیان و سومین دوره مسابقات مهارتی خانواده‌های آنان در خوزستان برگزار شد.

شهرام ملایی‌هزاروندی افزود: مرحله شهرستانی این مسابقات با حضور ۱۹۷ نفر برگزار شد و در مرحله استانی نیز ۴۶ نفر به مدت یک هفته در هشت حوزه مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را توسعه مهارت‌آموزی، شناسایی و ارتقای استعدادهای مهارتی زندانیان و خانواده‌های آنان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و بازگشت موفق آنان به جامعه عنوان کرد.

ملایی‌هزاروندی افزود: شرکت‌کنندگان مرحله استانی در رشته‌های خیاطی زنانه و مردانه، آشپزی، صنایع چرم، صنایع چوب، پیرایشگری مردانه، جوشکاری، برق ساختمان و تعمیر خودرو به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: برگزیدگان مرحله شهرستانی پنجمین دوره مسابقات ملی مهارت زندانیان نیز به مرحله استانی راه یافتند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: این مسابقات با مشارکت مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت زمینه‌های اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان برگزار شد.