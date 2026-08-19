اسپانیا تحریم‌های آمریکا ضد مقامات دیوان کیفری بین‌المللی از جمله رئیس این دادگاه و یکی مقام قضایی ارشد این نهاد را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد این تحریم‌ها حمله آشکار به استقلال، تمامیت و بی‌طرفی دیوان کیفری بین‌المللی است که مأموریت آن از اختیارات اعطا شده از سوی کشور‌های عضو اساسنامه رم نشأت می‌گیرد.

مادرید در این بیانیه بر نقش ضروری دادگاه در تضمین پاسخگویی برای جدی‌ترین جنایات و کمک به حمایت و جبران خسارت قربانیان تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است اسپانیا حمایت قاطع و صریح خود را از دیوان کیفری بین‌المللی تصریح می‌کند و همبستگی کامل خود را با قضات، دادستان‌ها و تمام کارکنان دادگاه که تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ابراز می‌دارد.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد اسپانیا به تعهدات خود تحت اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل عمل خواهد کرد و به رعایت و تضمین اعمال کامل صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی پایبند می‌ماند.