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رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تأکید بر ضرورت افزایش امنیت و شفافیت در کسبوکارهای دیجیتال گفت: در حوزه معاملات برخط، امنیت فروشنده و خریدار موضوعی اساسی است و در کنار ظرفیتهای هوش مصنوعی برای نظارت، سکوها نیز باید راهکارهای مکمل خود را برای کاهش تخلفات و افزایش اعتماد کاربران به کار بگیرند.
رضا الفت نسب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به چالش داده در بازارهایی مانند مسکن و خودرو اظهار کرد: سکوهای برخط برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به کاربران، نیازمند دسترسی به دادههای رسمی و بهروز هستند؛ موضوعی که در برخی بخشها هنوز همکاری لازم برای آن بهطور کامل شکل نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به طرح ثبت معاملات خودرو گفت: بر اساس اعلام فراجا، قرار است در روزهای آینده دستکم چهار سکو وارد مرحله آزمایشی این طرح شوند و بهزودی از آن رونمایی شود. به گفته وی، در این سامانه حدود ۱۵ خدمت استعلام در اختیار کاربران قرار میگیرد و علاوه بر آن، امکان ثبت معامله و استفاده از حساب امانی نیز فراهم خواهد شد تا همزمان با انتقال خودرو، وجه معامله نیز جابهجا شود. او این سازوکار را اقدامی مؤثر در کاهش پروندههای قضایی مرتبط با معاملات خودرو دانست.
الفت نسب همچنین به مصوبه هیئت دولت در سال ۱۴۰۴ برای راهاندازی سامانه نظارتی برخط در بازار طلا و نقره اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف به ایجاد این سامانه شده است و انتظار میرود ظرف یک ماه آینده، این طرح بهصورت رسمی آغاز شود.
او توضیح داد: در این سازوکار، هر سکودارای مجوز برای فروش طلا باید موجودی خود را در خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی نگهداری کند و تنها به میزان موجودی واقعی خود اجازه معامله خواهد داشت. به گفته او، این روند میتواند از فروش بیش از موجودی و بروز تخلفات در بازار طلا جلوگیری کند.
رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تصریح کرد: برای فعالیت در حوزه فروش برخط طلا، ضوابط سختگیرانهتری در نظر گرفته شده و فعالان این حوزه یا باید دارای جواز کسب طلا از اتحادیه فیزیکی باشند یا با یک طلافروش دارای مجوز قرارداد رسمی داشته باشند.
به گفته الفت نسب هرچند این الزامات سختگیرانه به نظر میرسد، اما برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تخلف، ضرورتی انکارناپذیر است.