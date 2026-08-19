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مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیر اجرایی جشنواره رازی از روند رو به رشد جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد و بر تقویت فضای علمی، توجه به سرمایههای انسانی و فعالسازی ظرفیتهای پژوهشی و فناوری آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر اصغر عبادیفر روز چهارشنبه در نشست هماندیشی و بررسی وضعیت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در سالهای گذشته اقدامها و دستاوردهای ارزشمندی در حوزههای علمی و پژوهشی این دانشگاه رقم خورده و روند پیشرفت دانشگاه در مسیر مناسبی قرار گرفته است.
وی با اشاره به روند ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بیان کرد: نزدیک به ۱۰ سال پیش این دانشگاه در رتبه ۲۴ دانشگاههای علوم پزشکی تیپ ۲ قرار داشت، اما در سالهای گذشته توانست حتی به رتبه چهارم این گروه نیز دست پیدا کند.
مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیر اجرایی جشنواره رازی در مورد وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز اظهار کرد: مقالههای تولیدی این دانشگاه از نظر حجم و کیفیت روند رو به رشدی دارد و در مسیر مناسبی قرار گرفته است.
عبادیفر در ادامه شاخص مقاله به هیات علمی را یکی از زمینههای قابل بهبود دانشگاه ذکر کرد و افزود: این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱.۰۴ است که پایینتر از میانگین دانشگاههای تیپ ۲ (۱.۶۹) و میانگین کشوری (۱.۷۸) قرار دارد که باید بهبود یابد و به میانگین کشوری نزدیکتر شود.
وی همچنین با اشاره به حرکت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به سمت دانشگاههای نسل سوم، عنوان کرد: این دانشگاه در حوزه پژوهش رتبه هفتم و در حوزه فناوری رتبه دوم را دارد و در رتبهبندی کشوری نیز از ظرفیت مناسبی برای ارتقای جایگاه خود برخوردار است.
مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت چشمانداز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این دانشگاه در حوزه فناوری باید ورود جدیتری داشته باشد و اعضای هیات علمی که مشارکت کمتری در فعالیتهای پژوهشی دارند، به سمت پژوهش هدایت شوند تا دانشگاه بتواند به جایگاههای بالاتری دست پیدا کند.
عبادیفر با بیان اینکه عاملهای مختلفی همچون نیروی انسانی و بودجه در حرکت و پیشرفت یک مجموعه دانشمحور نقش دارند، افزود: حوزه پژوهش و دانش از بخشهایی بود که در دوران جنگ تحمیلی بیشترین آسیب را متحمل شد و در پی قطع اینترنت، انتشار و تبادل علم با مشکلهایی روبهرو گردید.
وی بیان کرد: این رشد از نظر کمی و کیفی متوقف نشده است، هرچند تاثیر وقفههای ناشی از شرایط جنگی و بحرانها در سالهای آینده نیز در روند علمی کشور مشاهده خواهد شد؛ البته برخی سالها در کشور شاهد کاهش سرعت رشد علمی بودیم که عاملهای خارجی در آن دخیل بودند و امکان اثرگذاری مستقیم بر برخی از آنها وجود نداشت.
دبیر اجرایی جشنواره رازی با تاکید بر اینکه باید با تقویت فضای علمی دانشگاهها زمینه بالندگی و استمرار حرکت علمی فراهم شود، اضافه کرد: بودجه در توسعه پژوهش موثر است، اما همه چیز به بودجه وابسته نیست؛ در ارکان مدیریتی هر سیستم، نیروی انسانی نقش اول را ایفا میکند و اگر نیروی انسانی در پژوهش عملکرد مناسبی داشته باشد و انگیزه در این بخش افزایش یابد، به طور قطع بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل نیز با اشاره به روند رو به رشد جایگاه این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تلاش و انگیزه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و سایر مجموعههای وابسته توانسته است جایگاه خود را در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ ۲ ارتقا دهد.
دکتر بهزاد داورنیا افزود: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نزدیک به ۱۰ سال پیش در حوزه پژوهش و فناوری در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور جایگاه مناسبی نداشت، اما با تلاش استادان و پژوهشگران در سالهای گذشته، روند قابل توجهی در ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه شکل گرفت.
وی اظهار کرد: این پیشرفت نتیجه اراده، انگیزه و تلاش همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود و با توجه به ظرفیتهای موجود، همچنان فرصتهای مناسبی برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناورانه در این دانشگاه وجود دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل با بیان اینکه پژوهش و فناوری عرصه رقابت و ارزیابی مستمر است، اضافه کرد: چشمانداز دانشگاه با حضور مدیران و همکاران توانمند در مجموعه پژوهش و فناوری روشن است و میتوان آینده بهتری را برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه رقم زد.
دکتر داورنیا با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان حوزههای تخصصی و بالینی با مجموعه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: باید ارتباط استادان بالینی با فعالیتهای پژوهشی و نقش آنها در ارتقای علمی دانشگاه بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به برخی محدودیتهای ایجاد شده در روند فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، تصریح کرد: شرایط کشور، اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به برخی پایگاههای علمی در دورهای بر روند فعالیتهای پژوهشی اثر گذاشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل ضرورت توجه به زیرساختهای پژوهشی و گسترش مرکزهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی ظرفیتهای موجود در استان و دانشگاه نیازمند فراهمشدن زیرساختها، مجوزها و حمایتهای لازم برای توسعه هستند.