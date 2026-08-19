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تیم منتخب پیشکسوتان دهگلان در دیداری نمادین به یاد شهدای دانشآموز مدرسه میناب، با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل پیشکسوتان سریشآباد به برتری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این دیدار عصر دیروز در مجموعه ورزشی شهدای سریشآباد و با حضور جمعی از پیشکسوتان و علاقهمندان فوتبال برگزار شد.
این مسابقه با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز میناب و ترویج همدلی و همراهی جامعه ورزش برگزار شد.
رئیس هیئت فوتبال سریشآباد گفت: برگزاری برنامههای ورزشی و دیدارهای دوستانه پیشکسوتان با هدف ارتقای نشاط و سلامت جامعه در دستور کار این هیئت قرار دارد.