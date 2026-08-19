برتری پیشکسوتان دهگلان مقابل سریش‌آباد در دیدار یادبود شهدای میناب

تیم منتخب پیشکسوتان دهگلان در دیداری نمادین به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل پیشکسوتان سریش‌آباد به برتری رسید.