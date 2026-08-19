به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر شهر جدید پردیس، روند تکمیل زیرساخت‌ها و فضاهای خدمات عمومی و راهکارهای تسریع در بهره‌برداری از واحدهای باقی‌مانده بررسی شد.

در این نشست که مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت پروژه‌ها و موانع موجود در مسیر تکمیل واحدها مورد بحث قرار گرفت.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به حجم تعهدات انباشته و آثار تورم بر روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر پردیس گفت: در کنار ایفای مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، می‌توان از ظرفیت متقاضیان برای تسریع در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام استفاده کرد.

خسرو مختاری افزود: در صورت اعلام آمادگی متقاضیان و تشکیل گروه‌های منسجم، پیشنهاد شده است امکان استفاده آنان از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌های باقی‌مانده ساخت واحدها، مشابه ظرفیت ایجادشده برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بررسی و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم اجرایی شود.

وی تأکید کرد: این تسهیلات فقط به اشخاص حقیقی و متقاضیان نهایی اختصاص می‌یابد و منابع صندوق به‌صورت مستقیم در اختیار شرکت عمران شهر جدید پردیس یا پیمانکاران قرار نخواهد گرفت.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: اجرای این طرح منوط به تشکیل گروه‌های منسجم از متقاضیان، احراز شرایط آنان، تعیین بهای تمام‌شده، مشخص شدن شیوه تسویه و زمان تحویل واحدها و توافق میان مجری، پیمانکار و اعضای پروژه است.

مختاری با اشاره به نگرانی برخی متقاضیان درباره طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها و بلاتکلیفی سرمایه‌های آنان گفت: هدف از این پیشنهاد، فعال کردن ظرفیت متقاضیان در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول، کوتاه کردن روند تکمیل پروژه‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌برداری سریع‌تر از واحدهای باقی‌مانده است.

وی افزود: این الگو می‌تواند به‌صورت پایلوت در شهر جدید پردیس و با هماهنگی شرکت عمران این شهر اجرا شود. در مرحله نخست، ظرفیت پرداخت تسهیلات برای حدود دو هزار متقاضی پیش‌بینی شده است و در صورت استقبال و موفقیت، امکان بررسی تعمیم آن به سایر پروژه‌های مشابه وجود خواهد داشت.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: شکل‌گیری گروه‌های تکمیل پروژه از میان ذی‌نفعان می‌تواند موجب قرار گرفتن مجتمع‌های مربوط در اولویت تکمیل تأسیسات زیربنایی و فضاهای روبنایی با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری صندوق شود.

به گفته مختاری، اجرای این رویکرد همچنین موجب تمرکز بیشتر فعالیت شرکت عمران شهر جدید پردیس بر تکمیل فضاهای عمومی، خدمات مشترک و زیرساخت‌های شهری خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به ارزش‌افزایی واحدهای مسکونی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده کمک کند.

بر این اساس، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر پردیس، پس از شکل‌گیری گروه‌های متقاضی، احراز شرایط و دریافت مجوزهای لازم، در دستور بررسی و برنامه‌ریزی صندوق ملی مسکن قرار گرفته است.