به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار دست اندرکاران اجلاسیه شهدای شهرستان سرایان گفت: حفظ یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست و آثار شهادت هم در وجود خود شهید و هم در زنده نگه داشتن یاد و نام او در جامعه باقی می‌ماند.

آیت‌الله عبادی با قدردانی از اعضای برگزارکننده اجلاسیه شهدای شهرستان سرایان افزود: کاری که شما با وحدت نظر، حسن نیت و نیت‌های پاک انجام می‌دهید، کار بسیار بزرگی است و برگزاری یادواره و اجلاسیه شهدا به‌ویژه در مقطع تاریخی کنونی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری اجلاسیه شهدای سرایان در شرایط امروز می‌تواند آثار فرهنگی و تربیتی گسترده‌ای داشته باشد، گفت: این برنامه با بسیاری از مسائل روز جامعه گره خورده است و می‌تواند بستری برای بازخوانی فرهنگ ایثار، شهادت و ایمان در میان نسل‌های جدید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: امروز از یک سو با انواع تحریف‌ها، انحراف‌ها و مطالب گمراه‌کننده در فضای مجازی و حقیقی مواجه هستیم و از سوی دیگر، دشمنان با تبلیغات بی‌حد و حصر تلاش می‌کنند باور‌ها و ارزش‌های نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهند.