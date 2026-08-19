به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بر قطعیت فروپاشی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند؛ فروپاشی از درون، سرنوشت محتوم آنان است. تروریست‌های وحشی و رهاشده در کرانه باختری نیز نمی‌توانند آرمان جهانی فلسطین را به حاشیه برانند. الحاق منتفی است و فروپاشی، قطعی است.