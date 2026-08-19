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نشست رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان با جمعی از فعالان فرهنگی، رسانهای، مطبوعات و فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این نشست، موضوعاتی همچون جایگاه رسانهها در جامعه، نقش فعالان فضای مجازی در نظارت عمومی، مطالبهگری، تبیین واقعیتها، افزایش آگاهی عمومی و همچنین ظرفیت رسانهها در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه رسانهها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی در جامعه، گفت: در کنار قوای مقننه، مجریه و قضاییه، رسانهها، مطبوعات، احزاب و فعالان فضای مجازی نیز در شکلدهی افکار عمومی و انعکاس مطالبات جامعه نقش مهمی دارند.
رزم افزود: فعالان فضای مجازی از ظرفیت ارزشمندی برای نظارت عمومی برخوردارند و میتوانند در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر، با تذکر صحیح، ارائه راهکار و بیان مشکلات، به اصلاح امور و ارتقای عملکرد مسئولان کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت فعالیت حرفهای و مسئولانه رسانهها افزود: قضاوت و انتشار مطالب باید بر اساس تحقیق، دقت، اسناد و واقعیات باشد و فعالان رسانهای از انتشار مطالب مبتنی بر گمان، شایعه و اطلاعات غیرمستند پرهیز کنند.
وی حفظ حریت، استقلال و شأن رسانهای را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعالان رسانهای و فضای مجازی باید وجدان خود را معیار عملکرد قرار داده و با صداقت، انصاف و حفظ جایگاه حرفهای، واقعیتها را به جامعه منعکس کنند و اجازه ندهند رسانه و فضای مجازی در خدمت منافع شخصی یا جریان خاصی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری رسانهها بر افکار عمومی، نقش آنان را در مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مهم و مؤثر دانست و بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر دستگاه قضایی با فعالان رسانهای و فرهنگی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به ضرورت تقویت امید اجتماعی، خاطرنشان کرد: رسانهها و فعالان فضای مجازی میتوانند با انعکاس ظرفیتهای استان، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، در رونق اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
در ادامه این نشست، جمعی از فعالان فرهنگی، رسانهای و فضای مجازی نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در زمینه مسائل فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و اقتصادی مطرح کردند و بر ضرورت استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه رسانهای استان تأکید شد.