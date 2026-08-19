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در مجمع عمومی سالانه هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین ضمن بررسی بودجه سالانه هیأتهای ورزشی شهرستانها، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آموزشی و پیشگیرانه این هیأت برای حمایت از قهرمانان استان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجمع عمومی سالانه هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین، صبح امروز با حضور سید اشکان اردن بهشت، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع، در سالن جلسات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و پایان رسید.
بحث و تبادلنظر درباره بودجه و اعتبارات سالانه هیئتهای ورزشی شهرستانها
در این نشست، بحث و تبادلنظر درباره بودجه و اعتبارات سالانه هیئتهای ورزشی شهرستانهای مختلف استان، از جمله مباحث مهم و پرمناقشه به شمار رفت. اعضای مجمع در این باره پیشنهادها و مشکلات هیئتهای ورزشی استان را به مدیران فدراسیون مطرح کردند.
انتقاد مدیرکل ورزش و جوانان قزوین از روند عملکرد هیئت پزشکی ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از روند عملکرد هیئت پزشکی ورزشی استان انتقاد کرد و بر ضرورت ارتقای سطح خدمات درمانی به ورزشکاریت و هیئتهای ورزشی تاکید کرد و خواستار بهبود محسوس در عملکرد این هیئت شد.
مظفرعلی شائی در این نشست، با اشاره به انتظارات موجود از هیئت پزشکی ورزشی، اظهار داشت: «انتظارات ورزشی استان از این مجموعه فراتر از اختیارات و امکانات فعلی است؛ با این حال، در چارچوب خدمات درمانی موجود، میتوان اقداماتی به مراتب مؤثرتر از وضعیت کنونی انجام داد تا ضمن افزایش رضایتمندی خریدهای ورزشی، ورزشکاران نیز از خدمات بهتری نیز بهرهمند شوند.»
وی با بیان اینکه در نخستین جلسه حضورش نیز نکاتی دربارهی این هیئت مطرح کرده بود، تصریح کرد: «نکاتی که بارها به آنها اشاره شده، متأسفانه رشد و پیشرفت مورد انتظار را نداشته و شاهد تحول محسوسی در این زمینه نبودهایم.»
مظفرعلی شائی، با تأکید بر شناخت خود از توانمندیهای هیئت پزشکی ورزشی، گفت: «من عملکرد هیئت پزشکی ورزشی را به خوبی میشناسم و خدمات آن را ارزشمند میدانم؛ اگر این ظرفیت در حدق استعداد و توانمندی خود مورد بهرهبرداری قرار گیرد، این هیئت میتواند پشتیبانی قوی هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه ارائه خدمات به قهرمانان و حتی عموم مردم، از جمله آموزشهای تخصصی و برنامههای پیشگیری، ایفا کند.»