پخش زنده
امروز: -
روند آمادهسازی زمین طرح نهضت ملی مسکن شهر خضرآباد شهرستان اشکذر با هدف فراهمسازی زیرساختهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی طرح، در نشستی با حضور مسئولان شهرستان اشکذر و استان یزد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشستی که با حضور معاون عمرانی فرمانداری شهرستان اشکذر، رئیس و معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان اشکذر، ناظر طرح نهضت ملی مسکن از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر خضرآباد برگزار شد، آخرین وضعیت زمین اختصاصیافته به این طرح و روند آمادهسازی آن مورد بررسی قرار گرفت.شهردار خضرآباد با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای این طرح گفت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، رفع موانع موجود، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و تسریع در آمادهسازی زمین از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود تا زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
در ادامه، مسئولان با حضور در محل زمین طرح، وضعیت موجود را بهصورت میدانی بررسی کردند و بر پیگیری مستمر امور و اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید شد.زمین اختصاصیافته به طرح نهضت ملی مسکن شهر خضرآباد ۸ هکتار وسعت دارد و تاکنون ۲۳ متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن تأیید شدهاند. همچنین ۷ پرونده متقاضی از شهر یزد به خضرآباد منتقل شده که در مجموع تعداد متقاضیان این طرح به ۳۰ نفر رسیده است.
شهردار خضرآباد با بیان اینکه این طرح با هدف تأمین مسکن متقاضیان و کمک به توسعه و رونق شهر در حال پیگیری است، تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای مرتبط، روند اجرای طرح را با جدیت دنبال میکنند و تلاش خواهد شد با همکاری و تعامل بین دستگاهی، موانع موجود برطرف و شرایط لازم برای اجرای هرچه سریعتر طرح فراهم شود.