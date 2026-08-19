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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان استان خوزستان گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان این اداره، ۳ واحد نانوایی به دلیل احراز تخلفات متعدد مهر و موم و یک واحد نیز جهت ارائه مستندات و بررسی بیشتر احضار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، لاله نیرومند با اشاره به تداوم گشتهای مشترک نظارت بر واحدهای نانوایی بهبهان، اظهار داشت: امروز چهارشنبه در جریان گشت مشترک بازرسی، ۳ واحد نانوایی به دلیل احراز تخلفات متعدد مهر و موم و یک واحد نیز جهت ارائه مستندات و بررسی بیشتر احضار شد.
وی افزود: در این بازرسیها، تخلفاتی از جمله عرضه خارج از شبکه آرد، عدم رعایت ساعات کاری، انجام تراکنشهای غیرمجاز و عدم رعایت اصول و ضوابط بهداشتی مشاهده و پس از بررسی و مستندسازی، اقدامات قانونی لازم در خصوص واحدهای متخلف انجام شد.
نیرومند با تأکید بر تداوم نظارتها، تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از تضییع سهمیه آرد یارانهای و اطمینان از رعایت ضوابط عرضه نان از مهمترین اهداف اجرای این گشتهاست و واحدهای متخلف، بهویژه واحدهای دارای سابقه تخلف، در برنامه بازرسیهای هدفمند و مجدد قرار خواهند گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی بهبهان میگوید: این گشت مشترک با حضور نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره غله، پلیس اطلاعات و شبکه بهداشت و درمان انجام شد.