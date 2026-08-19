آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، با مشارکت ۱۶ هزار داوطلب، روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد در استان مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آزمون سراسری روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۹، ۳۰ مردادماه در سه نوبت در استان برگزار می‌شود.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان گفت: صبح روز پنجشنبه آزمون گروه علوم تجربی و عصر آزمون گروه هنر و زبان و گروه علوم انسانی و علوم ریاضی نیز صبح روز جمعه برگزار خواهد شد.

مهدی خدایی مُطلق افزود: گفت: آزمون در ۱۲ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی برگزار خواهد ش و تعداد ۱۶ هزار و ۸۸۵ داوطلب با هم رقابت خواهند کرد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۶۷ نفر خانم هستند که حدود ۶۷ درصد داوطلبان را تشکیل می‌دهند.

او گفت: بیشترین تعدادداوطلبان با هفت هزار و ۴۴۱ نفر مربوط به رشته علوم تجربی هستند که حدود ۴۰ درصد شرکت کنندگان را تشکیل می‌دهند و به جز گروه ریاضی در همه گروه‌های آموزشی سهم خانم‌ها بیش از ۷۰ و در گروه ریاضی ۴۰ درصد است.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان افزود: گروه علوم تجربی رتبه اول و بیشترین و گروه هنر کمترین تعداد شرکت کننده‌ها را به خود اختصاص داده است.

او به داوطلبان توصیه کرد که در روز آزمون آرامش خود را حفظ کنند و خانواده‌ها نیز در حفظ این آرامش به فرزندان خود کمک کنند.

خدایی همچنین افزود: درب حوزه‌های آزمون از ساعت ۶ صبح و ۱۴ بعدازظهر روز آزمون باز است و داوطلبان کارت شرکت در آزمون به همراه کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار، مداد سیاه و پاک کن را حتما به همراه داشته باشند و از همراه داشتن وسایل اضافه از جمله کیف، ساک دستی، تلفن همراه و ساعت مچی و هرگونه وسیله الکترونیکی و دستگاه حافظه دار خودداری کنند.

او گفت: داوطلبان مراقب افرادی که در شبکه‌های اجتماعی با این ادعا که دسترسی به سوالات و یا پاسخ آنها را دارند، نیز باشند تا در این حوزه آسیبی نبینند.