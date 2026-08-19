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منطقه حفاظتشده کوسالان و شاهو، یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی کردستان، با وسعت بیش از ۶۴ هزار هکتار، زیستگاه گونههای متنوع گیاهی و جانوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کوسالان و شاهو یکی از پنج منطقه حفاظتشده کردستان، در محدوده شهرستانهای سروآباد، مریوان و کامیاران قرار دارد.
این منطقه با جنگلهای بلوط، کوهستانهای مرتفع و چشمههای فراوان، یکی از زیستگاههای مهم زاگرس به شمار میرود.
تاکنون بیش از ۲۴۲ گونه گیاهی، ۱۱۷ گونه پرنده و ۲۳ گونه پستاندار در این منطقه شناسایی شده است.
کوسالان و شاهو یک میراث ارزشمند طبیعی است میراثی که حفاظت از آن، به همکاری محیطبانان، مردم و گردشگران نیاز دارد.