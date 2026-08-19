در آیینی از آزادگان شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه اسطوره های ایستادگی و مقاومت تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، از آزادگان سرافراز به عنوان نماد‌های روشن ایستادگی، مقاومت و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: دوران اسارت این عزیزان، تنها بخشی از تاریخ دفاع مقدس نیست، بلکه جلوه‌ای ماندگار از ایمان، صبر، استقامت و روحیه جهاد و مقاومت است.

حجت‌الاسلام سید احمد محمودی با اشاره به نقش آزادگان در دوران دفاع مقدس افرود: آزادگان سرافراز در روز‌هایی که در میدان نبرد حضور داشتند، با تمام توان از کشور، انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی دفاع کردند و در برابر دشمن ایستادند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه آزادگان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و شاهدان زنده حوادث دوران دفاع مقدس هستند، تاکید کرد: خاطرات و تجربه‌های این عزیزان باید برای نسل‌های آینده بازگو و حفظ شود تا نسل جوان با ابعاد مختلف ایثار و فداکاری رزمندگان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا آشنا شود.

شهرستان برخوار۴۹ و شاهین شهر و میمه ۱۴۸ آزاده سرافراز دارد.